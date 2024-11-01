El PSOE maniobra contra el recurso de Montoro en su macrocausa por corrupción

Los socialistas presentaron el pasado viernes un escrito para impugnar el recurso de Equipo Económico. Desde la consultora de Montoro sostienen que han sido víctimas de un exceso policial durante la instrucción, vulnerando de esta forma el artículo 18 CE. Una vulneración que radica en la mala praxis de los Mossos d’Esquadra: al no haber comunicación inmediata del “hallazgo casual”; la vulneración del principio de especialidad y sobrepasando el objeto de la investigación.