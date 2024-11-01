edición general
El PSOE maniobra contra el recurso de Montoro en su macrocausa por corrupción

Los socialistas presentaron el pasado viernes un escrito para impugnar el recurso de Equipo Económico. Desde la consultora de Montoro sostienen que han sido víctimas de un exceso policial durante la instrucción, vulnerando de esta forma el artículo 18 CE. Una vulneración que radica en la mala praxis de los Mossos d’Esquadra: al no haber comunicación inmediata del “hallazgo casual”; la vulneración del principio de especialidad y sobrepasando el objeto de la investigación.

El PP está movilizando a su banda de jueces para que esta causa dure más de lo que le queda a Montoro en este mundo.
#1 esta causa dure más de lo que le queda a Montoro en este mundo.

pero vivirá con esa angustia por dentro, que se joda
menéame