El PSOE logra un siniestro empate con el PP: tres ministros enviados a prisión de cada partido

El PSOE logra un siniestro empate con el PP: tres ministros enviados a prisión de cada partido

Barrionuevo encabeza la lista con el caso más sangriento, los GAL, Jaume Matas ministro con José María Aznar y expresidente de Baleares, Rodrigo Rato exvicepresidente del gobierno de José María Aznar, Zaplana exministro de Aznar y expresidente de la Generalitat Valenciana, Griñan ministro con Zapatero, Chaves, ahora Abalos, La lista podría añadir más nombres, dado que hay diferentes exministros con casos abiertos, entre otros, los populares Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, investigados en Andorra por el caso BPA y la operación Cataluny

Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Peor están en Cataluña sus presidentes han pasado por la cárcel,
1 K 33
Asimismov #9 Asimismov
#3 Gozález, Aznar y Emepunto deberían haber sido procesados por sus crímenes.
3 K 56
Antipalancas21 #13 Antipalancas21
#9 Y M Rajoy por ladrón.
0 K 20
Asimismov #14 Asimismov *
#13 por cobrar dinero del partido cuando era ministro y cuando fue presidente del gobierno.
Por destrozar la transformación energética del pais.
Por la ley mordaza, por las cajas de ahorro, por destrozar las cotizaciones sociales, ...
1 K 32
tul #10 tul *
#3 los españoles no han entrado porque al sistema judicial no le salido de los cojones hacer su trabajo.
0 K 15
#5 harverto
Real Madrid y FC Barcelona discutiendo por los árbitros
2 K 32
Txikitos13 #6 Txikitos13
Si existiera una justicia real estarian los dos partidos ilegalizados hace mucho
2 K 31
angelitoMagno #4 angelitoMagno
¿Solo tres? Pero si yo había leído que todos los ministros de Aznar, menos uno, fueron condenados por corrupción :-O
1 K 22
tdgwho #7 tdgwho
#4 Supongo que están separando entre los que fueron condenados por algo que hicieron siendo ministros, y los que fueron condenados después de dejar el cargo
1 K 23
Battlestar #12 Battlestar
#4 Enviados a prisión y condenados no son necesariamente lo mismo?
0 K 10
#1 gorgos *
Soy político y mi profesión es ser un corrupto.
0 K 17
DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
"todos son iguales" :troll:
1 K 17
Yoryo #15 Yoryo
Como era el rumor de las plazas?
"PP&PsoE la misma mierda es" :troll:
0 K 11
Lamantua #2 Lamantua
Solidaridad entre partidos ladrones.
0 K 8
#11 ContracomunistaCaudillo
PSOE = Pandilla de Saqueadores Organizados para Estafar
0 K 6

