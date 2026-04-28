El PSOE lleva a Bruselas la «prioridad nacional» de Vox y PP al entender que incumple los tratados europeos

La delegación del PSOE ante el Parlamento Europeo ha instado este martes a la Comisión Europea a aclarar si la discriminación que prevé el concepto de «prioridad nacional» para el acceso a medidas sociales en España, tal y como recogen los pactos de gobierno de PP y Vox en territorios como Extremadura y Aragón, es compatible con los Tratados de la UE y con la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.