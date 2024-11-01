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El PSOE destaca que con Aldama, Rajoy y Cospedal se cumple la misma "pauta": "Si mientes, estás en la calle"

El PSOE destaca que con Aldama, Rajoy y Cospedal se cumple la misma "pauta": "Si mientes, estás en la calle"

El PSOE ha vuelto a restar credibilidad a la declaración judicial del supuesto conseguidor de la trama de...

| etiquetas: psoe , aldama , rajoy , cospedal , pp
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2 comentarios
9 2 0 K 132 actualidad
angelitoMagno #1 angelitoMagno
Ah, por eso no está imputado Pedro Sánchez, ¿no? :troll:
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Deviance #2 Deviance
#1 Buen intento. Peeeeero........
El "perro" no está imputado porque está aforado... y no es el único...... y si hay pruebas que se le empure a quien sea, pero lo que no es de recibo es que por unas publicaciones, y unas declaraciones de cualquier delincuente te lleven a juicio, así, sin pruebas ni nada ....
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menéame