El PSOE se desmarca del resto de socialdemócratas y vota a favor del acuerdo con Marruecos en el Parlamento Europeo

El PSOE ha vuelto a erigirse este miércoles en principal defensor de Marruecos en contra de la decisión mayoritaria del bloque que conforman los socialdemócratas europeos. Nueve eurodiputados han votado en contra de la propuesta del PP para rechazar el reglamento delegado que permitirá identificar como procedentes de supuestas “regiones marroquíes” productos cultivados en el Sáhara Occidental, en un intento de sortear las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE.

3 comentarios
SeñorPresunciones
Por estas cosas hay que mandar a tomar por culo al PSOE y no por las chanchulladas de los jueces peperos.
1
Priorat
#1 A mí el acuerdo con Marruecos ni me va, ni me viene. Yo voto por lo que me afecta a mi. Otro no va a votar lo que me interesa.
0
dclunedo
¿Qué sabrán los moros estos de Perro?, ¿Qué tendría en el teléfono? ¿Cuántas comisiones de obras tendrán que esconder?
0

