El PSOE se desmarca del resto de socialdemócratas y vota a favor del acuerdo con Marruecos en el Parlamento Europeo

El PSOE ha vuelto a erigirse este miércoles en principal defensor de Marruecos en contra de la decisión mayoritaria del bloque que conforman los socialdemócratas europeos. Nueve eurodiputados han votado en contra de la propuesta del PP para rechazar el reglamento delegado que permitirá identificar como procedentes de supuestas “regiones marroquíes” productos cultivados en el Sáhara Occidental, en un intento de sortear las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE.