El PSOE construyó el hospital y el Gobierno de España hizo los accesos. El PP lo mantiene cerrado, no cumple ni en la Junta ni en el Ayuntamiento

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha lamentado la «falta de compromiso» del PP con el Chare de Lepe, señalando que, tras la finalización de los accesos por parte del Gobierno central, el Ayuntamiento de Lepe «sigue sin cumplir su palabra y el convenio con el que se comprometió a darle los suministros que necesita para ponerse en marcha» y que la Junta de Andalucía «no tiene más excusas» para que «este hospital público se abra» más que «la falta de voluntad», por lo que pide que «se inaugure lo antes posible».