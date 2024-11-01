edición general
El PSOE construyó el hospital y el Gobierno de España hizo los accesos. El PP lo mantiene cerrado, no cumple ni en la Junta ni en el Ayuntamiento

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha lamentado la «falta de compromiso» del PP con el Chare de Lepe, señalando que, tras la finalización de los accesos por parte del Gobierno central, el Ayuntamiento de Lepe «sigue sin cumplir su palabra y el convenio con el que se comprometió a darle los suministros que necesita para ponerse en marcha» y que la Junta de Andalucía «no tiene más excusas» para que «este hospital público se abra» más que «la falta de voluntad», por lo que pide que «se inaugure lo antes posible».

mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
¿Por qué los de Lepe hacen hospitales y los dejan cerrados?
Para evitar que se colapse, como pasa en otros sitios.

Ay... Lo de los chistes de Lepe es tan siglo XX...
Hoy se llevan más los de murcianos.
nereira #6 nereira
#5 Y por ello es un envío sensacionalista?
#3 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 Se empieza la obra en 2007, se finaliza en 2016 y en 2022 tienen que gastarse medio millón para arreglar los desperfectos.
Y no terminan la carretera hasta 2026.

Va a tardar 20 años en ponerse en marcha.
nereira #4 nereira
#3 Y por ello, es un envío sensacionalista?
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#4 Si es que te tienes que reír de ese panfleto y más leyendo la relacionada:

9 años para construir un hospital (PSOE), cuando Pascual tardó uno.
Y cuatro para construir la carretera (PSOE)

Y para rematar:
"Desde el PP local no se carga ya contra la Junta de Juanma Moreno, igual que desde el PSOE lepero las críticas no van contra el Gobierno central. Pero el hospital sigue sin abrir."

De que está sacando pecho el PSOE?
