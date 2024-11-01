edición general
La "psicosis" en Francia por el auge de los asesinatos de menores a manos de bandas de narcotraficantes

El Ministerio de Justicia francés estima que el número de adolescentes involucrados en tráfico de drogas se ha más que cuadruplicado en los últimos ocho años. Policías, abogados, políticos y organizadores comunitarios en Marsella hablan de una psicosis -un estado de trauma o pánico colectivo- que se apodera de partes de la ciudad, mientras debaten si contraatacar con una acción policial cada vez más contundente o con nuevos intentos para abordar la arraigada pobreza.

7 comentarios
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
psicosis, que exagereté seguro que los 80 era peor mon amie!!!
tul #4 tul
#3 ya pero para entrar en política van a tener que reventarse contra otros igual de malnacidos que ellos
tul #2 tul
Que legalizen de una vez y se termina el problema de raiz
Uda #3 Uda *
#2 las mafias buscarán otros negocios....no se acaba con ellas así por que si. No seas ingenuo/a.
Dragstat #6 Dragstat *
#2 el negocio es muy lucrativo según está ahora, no creo que les interese. Mueve muchísimo dinero negro y hay mucha gente con poder beneficiada según está montado. Es decir, no es realmente un problema para todos.
fofito #1 fofito
"hablan de una psicosis -un estado de trauma o pánico colectivo- que se apodera de partes de la ciudad, mientras debaten si contraatacar con una acción policial cada vez más contundente o con nuevos intentos para abordar la arraigada pobreza"

Ummmh....apuesto por una acción policial cada vez más contundente. La otra opción es comunista.
#5 DenisseJoel
Esas bandas violentas son financiadas por aquellos que compran droga. Se ilegaliza la compra de droga y se ponen sanciones de trabajo comunitario a los compradores de droga. Que tengan que ver lo que pasa en los barrios por su culpa, las vidas que destrozan.
