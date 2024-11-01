Psicodélicos como herramientas terapéuticas en salud mental - Entrevista con el Dr. Óscar Soto  

Entrevista con Óscar Soto Angona, psiquiatra, investigador y terapeuta especializado en trastornos resistentes y en el estudio de los estados modificados de conciencia.

Óscar desarrolla su labor clínica e investigadora en el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, donde es psiquiatra adjunto, y forma parte del grupo ANIMA del Institut de Recerca Sant Joan de Déu. Además, es fundador y vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina Psicodélica, y ha participado en ensayos clínicos internacionales.