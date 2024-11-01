edición general
PS6 podría retrasarse por la crisis de la RAM más allá de 2027

Sony y Microsoft analizan la situación, según Tom Henderson...

Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Así les da mas tiempo para sacar nuevos juegos, no remakes mejorados
Lord_Cromwell #1 Lord_Cromwell
Que vuelvan a la Nes y a la Mega Drive :troll:
tul #4 tul *
#1 nunca se fueron, emula que es gerundio xD
#2 Dav3n
Pues oye, casi nos harían un favor si los devs se ven obligados a exprimir el hardware actual porque lo de los últimos años no es ni medio normal...

Y no lo digo por PS sino en general, pasa en todas las plataformas y cada día de forma más evidente.
