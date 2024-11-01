·
2
meneos
8
clics
PS6 podría retrasarse por la crisis de la RAM más allá de 2027
Sony y Microsoft analizan la situación, según Tom Henderson...
|
etiquetas
:
videojuegos
,
actualidad
,
noticias
,
ps6
,
ocio
relacionadas
#3
Antipalancas21
Así les da mas tiempo para sacar nuevos juegos, no remakes mejorados
1
K
30
#1
Lord_Cromwell
Que vuelvan a la Nes y a la Mega Drive
0
K
20
#4
tul
*
#1
nunca se fueron, emula que es gerundio
0
K
13
#2
Dav3n
Pues oye, casi nos harían un favor si los devs se ven obligados a exprimir el hardware actual porque lo de los últimos años no es ni medio normal...
Y no lo digo por PS sino en general, pasa en todas las plataformas y cada día de forma más evidente.
0
K
9
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
