Pruebo el porno con IA: OnlyFans y el porno tradicional están muertos

Estaba navegando por reddit y me saltó una publicación del la comunidad de Grok, la inteligencia artificial de Twitter ahora X. Me quedé impactado, pura pornografía. ¿Cómo puede ser? Si esto es la comunidad de una IA. Entré a investigar y todo el mundo está usando la IA de Elon Musk para hacer porno.

Entras en la comunidad de Grok y todo es porno, porno y más porno. Gente compartiendo consejos de como generar mejor porno, como hacer una cosa o la otra con la IA. Te cuento.

Actualmente puedes generar vídeos e imágenes con Grok casi sin restriccion creando de la nada imágenes, vídeos para adultos. Pero no queda la cosa ahí, la historia que están haciendo todos es utilizar imágenes, generalmente de mujeres normales, mujeres que no muestran nada, para convertirlas en pornografía.

Subes una foto normal que cualquier persona puede subir a sus redes sociales, sin mostrar nada y con los prompts adecuados puedes convertirlo en una escena erótica. Cierto es que hay limitaciones pero las comunidades están llenas de formas de esquivar o hackear esas limitaciones. Es decir si tienes una foto tuya en internet, alguien puede convertirte en una escena sexual.

Y la mierda es adictiva, puedes decirle a la inteligencia artificial que la cantante que siempre te ha gustado haga lo que tu deseas, no solo una vez, sino hasta 20 veces en el mismo día que es el límite gratuito. 20 Clips pornográficos por día por cuenta. La gente acumula cuentas, vídeos, imágenes que luego convierte en porno y la cosa es adictiva, casi sin límites. (Aunque irán aumentando)

Esto es el final del negocio de OnlyFans y el porno tradicional ya que en estas redes sociales el consumidor es pasivo y con la IA se convierte en el director, en alguien activo dentro de la escena que cumple sus deseos. Todo esto mientras se viola la privacidad de miles de mujeres (no he visto un solo vídeo en 2 días de un hombre) convertidas sin su consentimiento en actrices pornográficas, sin apenas restricciones ya que las que existen se pueden saltar si lees un rato los foros al respecto.

Y este es el futuro, tu cabeza, tus receptores de dopamina más fritos que con el scroll infinito con la IA gracias a la violación de la privacidad y los derechos de otras personas, entre medio la industria del porno que o se adapta o muchos morirán cual videoclubs y las personas que ahora viven de OnlyFans saltarán por los aires ya que con una simple foto puedes montarte tu propia película porno.