Pruebo la nueva app que paga por ver YouTube
En este vídeo, Adrián Sáenz pone a prueba una plataforma que promete pagar hasta 20 céntimos por minuto viendo vídeos de YouTube.
etiquetas:
:
app
,
dinero
,
youtube
,
vídeos
,
generar
,
estafa
1 comentarios
#1
Mltfrtk
El resultado te sorprenderá
0
K
14
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
