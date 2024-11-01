Proyecto Venezuela: Activistas de derecha presionan a Wikipedia para que incluya en una lista negra a los medios alternativos (inglés) (hemeroteca 2020)

Incapaz de convencer a un número suficiente de compatriotas para que los apoyen, la oposición venezolana ha centrado sus esfuerzos en convencer a una audiencia internacional para que respalde su causa. Parte de ello consiste en pasar una cantidad excesiva de tiempo en Internet, discutiendo en inglés en las redes sociales, creando redes de bots y editando artículos de Wikipedia. Muchos artículos de Wikipedia sobre Venezuela están especialmente sesgados a favor de la oposición y contienen numerosas inexactitudes, falsedades e incongruencias.