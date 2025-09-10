El proyecto napoleónico para la América española

A pesar de la caída de Luis XVI por la revolución, los gobiernos posteriores, como el Directorio y el de Napoleón Bonaparte, restablecieron su alianza con España para mantener el pulso contra los ingleses. Sin embargo, Napoleón, vio una oportunidad en la poca información que disponía sobre las posesiones españolas en América, un proyecto donde Francia reemplazaría a España para hacerse de su control o su influencia aprovechando la debilidad de la monarquía hispana.