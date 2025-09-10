edición general
El proyecto napoleónico para la América española

A pesar de la caída de Luis XVI por la revolución, los gobiernos posteriores, como el Directorio y el de Napoleón Bonaparte, restablecieron su alianza con España para mantener el pulso contra los ingleses. Sin embargo, Napoleón, vio una oportunidad en la poca información que disponía sobre las posesiones españolas en América, un proyecto donde Francia reemplazaría a España para hacerse de su control o su influencia aprovechando la debilidad de la monarquía hispana.

2 comentarios
j-light
Y de esto dicen que nace lo de "latinoamérica".
MoñecoTeDrapo
#1 Eso fue posterior, en tiempos de Napoleón III, con la finalidad de legitimar la influencia de Francia como referencia política en América, ya sin pasar por la instrumentalización de España.
