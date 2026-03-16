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El proyecto granadino que puede salvar el otro 'oro negro' iraní: el caviar

El proyecto granadino que puede salvar el otro 'oro negro' iraní: el caviar

El iraní es el caviar más caro del mundo, pero el pez del que se extrae pende de un hilo. En España está el único proyecto que consigue producirlo de forma ecológica y puede preservar su genética.

| etiquetas: irán , granada , caviar , ecologismo
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4 comentarios
8 1 0 K 109 actualidad
Ainur #2 Ainur
En Riofrio se da una singularidad poco frecuente, tienen un rio salado, y otro de agua dulce, utilizan las dos corrientes para cubrir todas las etapas de vida del esturión con sus criaderos incluidos .

Gracias a esa singularidad tienen una producción constante del valioso caviar generando riqueza gracias a las exportaciones, que encima cumplen con todas las garantías sanitarias Españolas y por ende de la UE.
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#3 Albarkas
Mientras no les bombardeen...
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jonolulu #1 jonolulu
Estoy en un sin vivir. ¿Qué va a ser sin mi desayunos sin tosta de caviar?
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josde #4 josde
#1 Beluga o el de Pescanova.
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menéame