Proyecto "Furia de tormenta": los intentos de científicos estadounidenses para controlar los huracanes (y qué hemos aprendido de sus experimentos)

Entre 1962 y 1983, bajo el nombre de Proyecto Stormfury (Furia de tormenta), pilotos de la marina realizaron misiones en las que liberaron un compuesto de plata en el "cinturón de vientos máximos", justo al otro lado de la pared, convencidos de que esta región era violenta pero inestable.

De ser así, tal vez se podría alterar, calmando la fuerza despiadada de la tormenta.

42 años después de su cancelación, los veteranos de Stormfury, Golden y Willoughby, recuerdan un proyecto que brindó conocimientos vitales que han ayudado a salvar vidas.