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Un proyectil impacta en un hotel de Bagdad sede de una misión de la Unión Europea
Un proyectil impactó este lunes en el techo del hotel Al Rashid, situado en Bagdad y sede de la misión de asesoramiento de la Unión Europea (UE) en Irak.
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:
bagdad
,
proyectil
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misión
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unión europea
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#1
CuiProdestHocBellum
Apesta a falsa bandera de lejos.
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#6
Pingocho
#1
Justo ahora que hay consenso global para no participar en la guerra, Irán lanza un misil contra una delegación europea. Qué conveniente.
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#2
Gry
Relacionada:
meneame.net/m/politica/bruselas-responde-presion-trump-europa-involucr
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#4
capitan__nemo
*
¿proyectil israelí?
Como los que dispara a la misión unifil en Líbano.
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#3
sorecer
Que mal está mi cabecita que cuando vea morir a XX blanquitos en la zona, no voy a pensar en Iran.
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#5
Zamarro
Pues por esa zona tenemos a un destacamento de la legion desde hace unos meses, no se si en ese hotel o en la base cercana.
Espero que no esten afectados.
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Como los que dispara a la misión unifil en Líbano.
Espero que no esten afectados.