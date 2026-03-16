edición general
17 meneos
30 clics
Un proyectil impacta en un hotel de Bagdad sede de una misión de la Unión Europea

Un proyectil impacta en un hotel de Bagdad sede de una misión de la Unión Europea

Un proyectil impactó este lunes en el techo del hotel Al Rashid, situado en Bagdad y sede de la misión de asesoramiento de la Unión Europea (UE) en Irak.

| etiquetas: bagdad , proyectil , misión , unión europea , ue
15 2 0 K 267 actualidad
6 comentarios
15 2 0 K 267 actualidad
#1 CuiProdestHocBellum
Apesta a falsa bandera de lejos.
9 K 133
#6 Pingocho
#1 Justo ahora que hay consenso global para no participar en la guerra, Irán lanza un misil contra una delegación europea. Qué conveniente.
1 K 23
capitan__nemo #4 capitan__nemo *
¿proyectil israelí?
Como los que dispara a la misión unifil en Líbano.
0 K 19
#3 sorecer
Que mal está mi cabecita que cuando vea morir a XX blanquitos en la zona, no voy a pensar en Iran.
0 K 10
#5 Zamarro
Pues por esa zona tenemos a un destacamento de la legion desde hace unos meses, no se si en ese hotel o en la base cercana.
Espero que no esten afectados.
0 K 8

menéame