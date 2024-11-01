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El próximo primer ministro de Hungría denunció que “oligarcas” vinculados a Orbán están transfiriendo dinero a EEUU y otros países

El próximo primer ministro de Hungría denunció que “oligarcas” vinculados a Orbán están transfiriendo dinero a EEUU y otros países

El próximo primer ministro de Hungría, Péter Magyar, denunció que oligarcas vinculados al gobierno de Viktor Orbán están transfiriendo miles de millones de fondos a Emiratos Árabes Unidos, EEUU, Uruguay y “otros países lejanos” y que algunas operaciones ya fueron suspendidas por la hacienda húngara por sospechas de blanqueo de capitales. Exigió congelar estos "fondos robados" y detener a los responsables antes de asumir el puesto en mayo. También afirmó que venden medios a precios bajos y que familias influyentes preparan su salida del país.

| etiquetas: hungría , bloquear , transferencia , dinero , oligarca
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2 comentarios
4 0 0 K 43 actualidad
jm22381 #1 jm22381
El expolio de las ratas abandonando el barco hacia paraísos fiscales y países sin extradición... curioso que a Rusia no se van ¬¬
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ostiayajoder #2 ostiayajoder
Ultraderecha in a nutshell....

Parasitos y ladrones...
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menéame