El próximo primer ministro de Hungría denunció que “oligarcas” vinculados a Orbán están transfiriendo dinero a EEUU y otros países

El próximo primer ministro de Hungría, Péter Magyar, denunció que oligarcas vinculados al gobierno de Viktor Orbán están transfiriendo miles de millones de fondos a Emiratos Árabes Unidos, EEUU, Uruguay y “otros países lejanos” y que algunas operaciones ya fueron suspendidas por la hacienda húngara por sospechas de blanqueo de capitales. Exigió congelar estos "fondos robados" y detener a los responsables antes de asumir el puesto en mayo. También afirmó que venden medios a precios bajos y que familias influyentes preparan su salida del país.