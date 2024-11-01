El próximo pleno del Tribunal Constitucional decidirá el futuro de la ley Ayuso para Telemadrid

El Tribunal de Garantías revisará el mes próximo la constitucionalidad de la ley de Telemadrid, aprobada por lectura única sin posibilidad de enmiendas ni debate, para controlar desde 2021 a la cadena de televisión pública, gracias a los votos del PP de Ayuso y la abstención de Vox
La reforma de Telemadrid supuso el despido de su dirección y asumir el control de la televisión pública, donde fue colocado como director general José Antonio Sánchez, el periodista que reconoció en 2018 en la comisión mixta Congreso-Senado sobre los papeles de Bárcenas, que figuraba en la contabilidad B del Partido Popular, donde aparece como perceptor de 1.100.000 pesetas en negro durante los años 1994 y 1995.
Como Trump, sin careta y a calzón quitado
Normal saquen mayorías, es capaz de desterrar de Madrid a los díscolos.
Ya lo hicieron con Quevedo hace siglos.
Desde entonces nadie se mete con la reina... de Quirón.
Al final he preferido buscarlo: PP y Ciudadanos pactan una Ley para Telemadrid que irá al Pleno del 23 de diciembre
El Director General será un profesional elegido por dos tercios de la Asamblea
Los grupos parlamentarios propondrán 4 candidatos al Consejo de Administración y las organizaciones profesionales y sociales 5… » ver todo el comentario
Para cualquier demócrata eso debería ser motivo de orgullo y una muestra del pluralismo de su gestión.
Pero hablamos de Ayuso, no de demócratas.