El próximo pleno del Tribunal Constitucional decidirá el futuro de la ley Ayuso para Telemadrid

El Tribunal de Garantías revisará el mes próximo la constitucionalidad de la ley de Telemadrid, aprobada por lectura única sin posibilidad de enmiendas ni debate, para controlar desde 2021 a la cadena de televisión pública, gracias a los votos del PP de Ayuso y la abstención de Vox

Thornton #1 Thornton
En 2019, Ayuso ya lamentaba que era “la única presidenta” que tenía “una televisión que le es crítica”.

La reforma de Telemadrid supuso el despido de su dirección y asumir el control de la televisión pública, donde fue colocado como director general José Antonio Sánchez, el periodista que reconoció en 2018 en la comisión mixta Congreso-Senado sobre los papeles de Bárcenas, que figuraba en la contabilidad B del Partido Popular, donde aparece como perceptor de 1.100.000 pesetas en negro durante los años 1994 y 1995.

Como Trump, sin careta y a calzón quitado
Cehona #3 Cehona
#1 Ayuso la adalid de la "libertad" despidiendo a todos los críticos.
Normal saquen mayorías, es capaz de desterrar de Madrid a los díscolos.
Ya lo hicieron con Quevedo hace siglos.
Desde entonces nadie se mete con la reina... de Quirón.
#2 concentrado
"Ayuso ya lamentaba que era “la única presidenta” que tenía “una televisión que le es crítica”. Una televisión con cargos que fueron elegidos por Cifuentes, una del PP que debía de ser zurda y woke a los ojos de Ayuso.
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#2 Si no recuerdo mal, al pactar con C's la primera legislatura tuvo que tragar con que para elegir a los cargos de TeleMadrid había que tener una mayoría amplia.

Al final he preferido buscarlo: PP y Ciudadanos pactan una Ley para Telemadrid que irá al Pleno del 23 de diciembre

El Director General será un profesional elegido por dos tercios de la Asamblea
Los grupos parlamentarios propondrán 4 candidatos al Consejo de Administración y las organizaciones profesionales y sociales 5…   » ver todo el comentario
karakol #4 karakol
En 2019, Ayuso ya lamentaba que era “la única presidenta” que tenía “una televisión que le es crítica”.

Para cualquier demócrata eso debería ser motivo de orgullo y una muestra del pluralismo de su gestión.

Pero hablamos de Ayuso, no de demócratas.
#6 dclunedo
La de control de RTVE ya otro día si eso.... jajaja si es que hay que reírse. Ojo Perristas, estoy de acuerdo en que Telemadrid es un chiringuito de Ayuso, como lo es TV3 de los independentistas, ETB de los Proetarras y todas las autonómicas de sus respectivos "Barones" de turno y RTVE del principito Perrito..... Pero al lugarteniente Pumpido solo le llega TeleAyuso. Muy ecuánime el rasero....:troll:
