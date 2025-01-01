edición general
La próxima generación de meteorólogos de huracanes podría estar formada por tiburones

Los tiburones recopilan información sobre la conductividad y la temperatura del agua. Los investigadores están desplegando un improbable aliado en el esfuerzo por mejorar el pronóstico de huracanes. Tres tiburones equipados con sensores nadan en las cálidas aguas del océano Atlántico para recopilar datos cruciales sobre huracanes, un contraste con los habituales caza huracanes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) que surcan los cielos. -Fuente: www.udel.edu/faculty-staff/media-experts/spotlight/?postid=10834

victorjba
El sindicato ya se está relamiendo pensando en las negociaciones del convenio xD
