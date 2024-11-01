Una de las provincias más importantes de España ofrece una ayuda de 1.300 euros para que los desempleados se saquen el carnet de conducir

El Principado de Asturias quiere que las personas que se encuentren en situación de desempleo vuelvan a ponerse en marcha, y para ello, les ayudarán económicamente. Según ha publicado el Gobierno del Principado a través de su Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, se ha abierto una nueva convocatoria de ayudas destinada a aquellas personas sin trabajo que quieran obtener los permisos de conducción B, C o D. La iniciativa estará disponible desde 23 de octubre hasta 12 de noviembre de este mismo año, y ofrecerá una subvención de hasta 1.300 €