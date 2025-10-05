·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9007
clics
Ya no se cortan manipulando: el ejemplo de hoy en El Economista
5596
clics
Israel se anuncia en Google para difamar a Greta Thunberg con propaganda oficial
5317
clics
Israel obliga a Greta Thunberg dormir en una celda infestada de chinches y le obligan a sostener banderas para hacerle fotos como trofeo de guerra (eng)
4630
clics
Medir las audiencias de la televisión con audímetros en pleno 2025 es como seguir comunicándose con código morse, pero lo contrario sería revelar una verdad incómoda
6366
clics
Haiku "de la lucha de clases"
más votadas
564
Israel se anuncia en Google para difamar a Greta Thunberg con propaganda oficial
499
Estudio de Harvard expone el impacto mortal de los hospitales controlados por el capital privado
517
Lo que la radio contó y la tele no mostró: el homenaje a Palestina en San Mamés
808
Israel obliga a Greta Thunberg dormir en una celda infestada de chinches y le obligan a sostener banderas para hacerle fotos como trofeo de guerra (eng)
434
El desplazamiento de los palestinos en Gaza por la ofensiva de Israel es "un hecho sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
9
clics
Protestas de la 'Gen Z': la juventud que desafía un sistema en crisis
Pobreza, desapego creciente hacia las instituciones y cambios demográficos generan un cóctel explosivo en las nuevas generaciones del Sur Global.
|
etiquetas
:
genz
,
protestas
,
sur
,
global
,
juventud
2
1
0
K
25
politica
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
0
K
25
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Barney_77
una juventud a la que tratan de adoctrinar tanto derechas como izquierdas para que sean mandas y permeables a los mensajes destructivos de cada una de sus ideologías.
1
K
20
#2
BoosterFelix
*
Trankis, cuando se hacen mayores también se vuelven defensores del derecho de hacer nacer a sus proles en la pobreza y la precariedad. No podrán culparos a vosotros de haberles hecho a ellos lo mismo, como vosotros tampoco podéis culpar a vuestros queridos papis.
Como os digo siempre, no creáis a nadie que intente haceros creer que hay algo así como una guerra económica intergeneracional.
Así que no permitáis, proletarios vasallos españoles, que estas noticias aporofóbicas desvíen vuestra…
» ver todo el comentario
0
K
9
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Como os digo siempre, no creáis a nadie que intente haceros creer que hay algo así como una guerra económica intergeneracional.
Así que no permitáis, proletarios vasallos españoles, que estas noticias aporofóbicas desvíen vuestra… » ver todo el comentario