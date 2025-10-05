edición general
Protestas de la 'Gen Z': la juventud que desafía un sistema en crisis

Pobreza, desapego creciente hacia las instituciones y cambios demográficos generan un cóctel explosivo en las nuevas generaciones del Sur Global.

una juventud a la que tratan de adoctrinar tanto derechas como izquierdas para que sean mandas y permeables a los mensajes destructivos de cada una de sus ideologías.
Trankis, cuando se hacen mayores también se vuelven defensores del derecho de hacer nacer a sus proles en la pobreza y la precariedad. No podrán culparos a vosotros de haberles hecho a ellos lo mismo, como vosotros tampoco podéis culpar a vuestros queridos papis.

Como os digo siempre, no creáis a nadie que intente haceros creer que hay algo así como una guerra económica intergeneracional.

Así que no permitáis, proletarios vasallos españoles, que estas noticias aporofóbicas desvíen vuestra…
