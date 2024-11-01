Las protestas funcionan - Four Freedoms

(Muro de pago) En su artículo del lunes Senserrich señalaba que tras las últimas protestas, la creciente resistencia organizada contra la policía migratoria, la trágica muerte de Alex Pretti y las cada vez más absurdas declaraciones de la administración, Minneapolis se había convertido en un problema político casi insostenible para la Casa Blanca. La opción más racional para Trump y sus aliados eran buscar una salida medio honrosa y retirarse, buscando otra opción mejor. El pesimismo de Senserrich, por una vez, no estaba justificado.
| etiquetas: usa , trump , good , ice