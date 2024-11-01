edición general
Las protestas convierten a Israel en un problema para La Vuelta y su continuidad tensa la recta final

La manifestación masiva de la etapa de Bilbao sienta un precedente y alienta las movilizaciones pro Palestina con una semana de competición por delante. La última carrera será el domingo 14, en Madrid. Bilbao marcó un antes y un después en el devenir de La Vuelta 2025. Las protestas, que ya se venían sucediendo desde las semanas previas, llegaron a su punto álgido en la tarde del miércoles, cuando se disputaba la undécima etapa, justo en el ecuador del campeonato ciclista.

XtrMnIO
Israel es un problema para el mundo.

Tienen armas nucleares y son tan fanáticos que son capaces de usarlas contra quien ellos crean que su dios les diga.
joffer
#1 Y son apoyados (o tienen sometido) un país que aun tienen aun más armas nucleares y las han utilizado contra población civil.
Antipalancas21
Han desaparecido de sus camisetas el logo de Israel, pero siguen siendo el equipo de ese estado genocida, hay de todo en el, simpatizantes con su política aunque sean extranjeros y alguno que es nacido en ese país como Nadav Raisberg.
#7 R2dC
#2 Primero dejaron de utilizar su equipación en los entrenamientos.
Luego evitan ir a carreras por que al ser de segunda división todavía se lo pueden permitir.
Sus dos principales corredores se van (Derek Gee a otro equipo, y Michael Woods se retira)
En Bilbao estuvieron (al menos) los últimos 60km sin coches de apoyo en la caravana haciendo que sus corredores corran como amateurs.
Su corredor mejor clasificado en la vuelta (Riccitelo) el año que viene se va a otro equipo, llegando a 12 la…
aupaatu
No se puede vivir en el Matrix deportivo con un equipo con propietario sionista confeso que apoya el genocidio sigue con su fiesta propagandista.
Ningún equipo puede llamarse como un país sin el permiso del País.
En el ejército también existen mercenarios extranjeros que combaten por dinero
El cuento de que no representan a Israel por solo tener un israelí en sus filas no tiene recorrido lógico.
La muestra evidente el Real Madrid de Florentino que coloca a España en el mundo.
Kasterot
Mientras los que tienen dinero y ponen la propaganda en la vuelta no se quejen no pasara nada.
#6 DonaldBlake
Eso les pasa por haberla celebrado, prácticamente en su totalidad, en el tercio norte. Si querían complacencia del público lo suyo habría sido por el centro y sur, los mesetarios habríamos salido en masa a apoyar a los ciclistas y apalear cualquier intento de protesta.
