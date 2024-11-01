Las protestas convierten a Israel en un problema para La Vuelta y su continuidad tensa la recta final  

La manifestación masiva de la etapa de Bilbao sienta un precedente y alienta las movilizaciones pro Palestina con una semana de competición por delante. La última carrera será el domingo 14, en Madrid. Bilbao marcó un antes y un después en el devenir de La Vuelta 2025. Las protestas, que ya se venían sucediendo desde las semanas previas, llegaron a su punto álgido en la tarde del miércoles, cuando se disputaba la undécima etapa, justo en el ecuador del campeonato ciclista.