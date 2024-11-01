Protesta contra la llegada a Castelló de un buque de ICL con materias primas de la Palestina ocupada

El movimiento BDS Castelló y la Plataforma Castelló amb Palestina convocan una concentración contra la escala de un buque cargado de material procedente de los territorios ocupados en Cisjordania. Según alerta el tejido social propalestino de Castelló, el barco Praetorius, que zarpó el 13 de abril del puerto israelí de Ashdod, tiene previsto atracar este martes 21 de abril en el puerto local, donde hará escala antes de marchar hacia Francia tres días después.