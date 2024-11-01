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Protesta contra la llegada a Castelló de un buque de ICL con materias primas de la Palestina ocupada

Protesta contra la llegada a Castelló de un buque de ICL con materias primas de la Palestina ocupada

El movimiento BDS Castelló y la Plataforma Castelló amb Palestina convocan una concentración contra la escala de un buque cargado de material procedente de los territorios ocupados en Cisjordania. Según alerta el tejido social propalestino de Castelló, el barco Praetorius, que zarpó el 13 de abril del puerto israelí de Ashdod, tiene previsto atracar este martes 21 de abril en el puerto local, donde hará escala antes de marchar hacia Francia tres días después.

| etiquetas: castelló , palestina , buque , territorios ocupados , cisjordania , icl
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2 comentarios
16 4 0 K 155 actualidad
winstonsmithh #1 winstonsmithh
Embárguese, subástese y dónese a beneficio de los refugiados palestinos
2 K 35
#2 laruladelnorte
ICL no solo importa minerales de tierras palestinas ocupadas, sino que también explota las minas de Súria y Sallent, en la comarca del Bages. Una actividad que ha generado graves impactos ambientales y en la agricultura por la salinización del territorio, hechos por los que incluso fue ha sido condenada por el sistema judicial.
Precisamente, este pasado fin de semana, activistas de Revoltes de la Terre y la organización Boicot ICL han protagonizado tres jornadas de lucha contra la actividad

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