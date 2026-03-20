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Una protectora denuncia que el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz deja a los animales en manos de una empresa con fines lucrativos

Una protectora denuncia que el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz deja a los animales en manos de una empresa con fines lucrativos

El Ayuntamiento adjudica el contrato a una empresa privada con fines lucrativos que se ocupará a partir de ahora de los animales

| etiquetas: torrejón de ardoz , protectora de animales , empresa privada
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1 comentarios
15 4 0 K 194 actualidad
#1 Archaic_Abattoir
¿Una empresa con fines lucrativos? ¿Pero cuándo se ha visto eso?
Yo pensaba que ese tipo de empresas no existían :troll:
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menéame