Propuesta pacto de estado emergencia climática

Diez compromisos prioritarios El Pacto propuesto por el Ejecutivo plantea impulsar diez compromisos prioritarios, concretos, factibles y necesarios: 1) Avanzar hacia un modelo de gestión forestal adaptado a las realidades sociales, económicas y climáticas del siglo XXI. Reforestación con bosques mixtos y resilientes al fuego, gestión activa de montes y favorecer la conservación y el uso productivo. 2) Desplegar una Respuesta Nacional para la Resiliencia Hídrica que aumente la resiliencia de nuestros pueblos y ciudades ante inundaciones y seq