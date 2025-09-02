edición general
Propuesta pacto de estado emergencia climática

Diez compromisos prioritarios El Pacto propuesto por el Ejecutivo plantea impulsar diez compromisos prioritarios, concretos, factibles y necesarios: 1) Avanzar hacia un modelo de gestión forestal adaptado a las realidades sociales, económicas y climáticas del siglo XXI. Reforestación con bosques mixtos y resilientes al fuego, gestión activa de montes y favorecer la conservación y el uso productivo. 2) Desplegar una Respuesta Nacional para la Resiliencia Hídrica que aumente la resiliencia de nuestros pueblos y ciudades ante inundaciones y seq

TardisKun #3 TardisKun
Tener planes a futuro está bien, lo suyo sería que la propuesta sea cierta siga gobierne quien gobierne, pero claro... luego llegan los sobres.
#4 amusgada
las 10 medidas son una mierda pinchá en un palo, aluciné cuando leí el parrafillo que le dedican a cada cual. Y la "consulta ciudadana" de 300 caracteres para contar qué te parece la gilipollez de hablar de ganadería extensiva para combatir incendios cuando allí donde se practica hay un 90% de incendiarios relacionaos con el ganao, me dejó... loquis tamién. Ya meten en la 1a el "valorizar biomasa", que es otra manera de decir "en vez de dejar un árbol secuestrando…   » ver todo el comentario
#1 lluissubi
A la derecha, eso de limitar edificaciones en lugares inundables...
