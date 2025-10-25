edición general
7 meneos
6 clics
La propuesta de incluir la caza en Valencia como extraescolar para los niños: “Una ocurrencia para desviar la atención de la DANA”

La propuesta de incluir la caza en Valencia como extraescolar para los niños: “Una ocurrencia para desviar la atención de la DANA”

La reciente decisión del Govern de Carlos Mazón de impulsar la caza como actividad extraescolar en los colegios valencianos, con el respaldo de Vox y el Partido Popular, ha desatado una fuerte batalla política en materia de educación en la Comunidad Valenciana. La diputada socialista Charo Navalón calificó la propuesta de “descabellada” y denunció que “pretende meter arma en las aulas”. “¿Poner en peligro a los jóvenes poniendo en sus manos armas y naturalizar el hecho de matar no es adoctrinamiento?”

| etiquetas: valencia , pp , vox , caza , armas , colegios
7 0 0 K 90 valencia
3 comentarios
7 0 0 K 90 valencia
ansiet #1 ansiet
A mí ya no me quedan palabras ni adjetivos para calificar a esta "persona" por llamarle de alguna manera que es actualmente el "molt honorable" presidente de la Comunidad Valenciana.
3 K 59
makinavaja #2 makinavaja *
Extraescolares: caza, toros, carajillo, faria, uso del Varon Dandy, ir de putas....
1 K 22
A.more #3 A.more
Vergüenza se queda corto. Corto como el que tenga la poca vergüenza de votar a esta gentuza. Se puede ser de izquierdas, de derechas, lo que no se debería ser es retrasado mental. Preferiría votar a un cerdo con corbata que a este engendro. Y lo apoyan en su partido, con lo cual lo ven bien. Vergüenza se queda corto
0 K 9

menéame