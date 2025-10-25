La propuesta de incluir la caza en Valencia como extraescolar para los niños: “Una ocurrencia para desviar la atención de la DANA”

La reciente decisión del Govern de Carlos Mazón de impulsar la caza como actividad extraescolar en los colegios valencianos, con el respaldo de Vox y el Partido Popular, ha desatado una fuerte batalla política en materia de educación en la Comunidad Valenciana. La diputada socialista Charo Navalón calificó la propuesta de “descabellada” y denunció que “pretende meter arma en las aulas”. “¿Poner en peligro a los jóvenes poniendo en sus manos armas y naturalizar el hecho de matar no es adoctrinamiento?”