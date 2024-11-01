edición general
¿Proporcionará Canadá GNL a España a medida que el país se aleja de los recursos rusos? [ENG]

El ministro de economía, comercio y negocios de España, Carlos Cuerpo, habla sobre posibles relaciones con Canadá en asociaciones energéticas

Spirito #1 Spirito
Se deberían retomar las negociaciones con Rusia, al margen de lo que disponga aún el Tío Sam y los infraseres belicistas de la UE.
Pertinax #2 Pertinax
#1 ¿Qué te ha sucedido para tener que abrir nueva cuenta?
