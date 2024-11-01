edición general
10 meneos
12 clics
Las propiedades con un valor superior a 2 millones de libras esterlinas en Inglaterra se enfrentan a un nuevo impuesto sobre las mansiones [Eng]

Las propiedades con un valor superior a 2 millones de libras esterlinas en Inglaterra se enfrentan a un nuevo impuesto sobre las mansiones [Eng]

El cargo anual se sumará al impuesto municipal existente y aumentará en función del precio de la propiedad, con cuatro tramos distintos. El tramo más bajo abarca las propiedades valoradas entre 2 y 2,5 millones de libras esterlinas, mientras que el cargo más alto, de 7500 libras esterlinas, recaerá sobre las viviendas valoradas en 5 millones de libras esterlinas o más. La mayoría de las propiedades afectadas se encuentran en Londres. La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR) espera que la medida recaude alrededor de 400 millones al año

| etiquetas: reino unido , impuesto , viviendas
8 2 0 K 102 actualidad
9 comentarios
8 2 0 K 102 actualidad
#3 dclunedo
Que se jodan los ricos..... ya irán bajando el importe poco a poco para metérsele despacito a todos....:troll:
4 K 54
Un_señor_de_Cuenca #7 Un_señor_de_Cuenca
Qué mal, ahora los ricos se irán a crear puestos de trabajo a otro sitio donde no haya impuestos, como Uganda.
2 K 42
HeilHynkel #9 HeilHynkel *
mientras que el cargo más alto, de 7500 libras esterlinas, recaerá sobre las viviendas valoradas en 5 millones de libras esterlinas o más

Menuda mierda, que aprenda de los yankis que te cascas en torno al 1,5% de valor de la vivienda AL AÑO (vamos, que esas casas de 5 millones pagarían 75.000)
1 K 28
have_a_nice_day #2 have_a_nice_day
Pobrecitos...
2 K 24
Andreham #4 Andreham
Pues nada, cogerán sus mansiones y se las llevarán a otro país donde les cobren menos.

O cerrarán las mansiones y las sacarán del mercado hasta que llegue alguien más propicio que les de seguridad jurídica.
1 K 15
Enésimo_strike #5 Enésimo_strike
#4 venía a decir algo así hasta que he recordado que algún castillo si se ha movido así
2 K 27
Andreham #8 Andreham
#5 En USA creo que hubo un caso por Florida o California que movieron una casa entera levantándola del suelo y llevándola unos cuantos metros más abajo (pueden ser kilómetros, no me acuerdo) para pagar menos impuestos por estar en otro barrio o tener algún tipo de condición en la nueva localización jaja
1 K 20
#6 Zamarro *
hace unos cuantos siglos, en UK se creó un impuesto para los ricos, este se basaba en el numero de ventanas que tenian las casas, a mas ventanas, mas pagabas, los ricos en sus casas LAS TAPIARON TODAS!! xD
Los pobres como solo tenian una o 2 ventanas, pagaban se quedaban sin luz
0 K 7

menéame