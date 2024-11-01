Las propiedades con un valor superior a 2 millones de libras esterlinas en Inglaterra se enfrentan a un nuevo impuesto sobre las mansiones [Eng]

El cargo anual se sumará al impuesto municipal existente y aumentará en función del precio de la propiedad, con cuatro tramos distintos. El tramo más bajo abarca las propiedades valoradas entre 2 y 2,5 millones de libras esterlinas, mientras que el cargo más alto, de 7500 libras esterlinas, recaerá sobre las viviendas valoradas en 5 millones de libras esterlinas o más. La mayoría de las propiedades afectadas se encuentran en Londres. La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR) espera que la medida recaude alrededor de 400 millones al año