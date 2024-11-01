edición general
Una promotora con capital israelí pretende construir en València apartamentos turísticos en patios interiores

Indignación y firme oposición del vecindario del barrio de Russafa (València) contra un proyecto urbanístico que propone construir “colmenas” de apartamentos turísticos en los patios interiores de una manzana.

etiquetas: turismo , vivienda , valencia , israel , especulacion
11 comentarios
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Por esto se me ataca y se me persigue, por que os lo dije hace meses

El problema de la vivienda viene de Israel www.meneame.net/story/problema-vivienda-viene-israel
antesdarle #4 antesdarle
#1 quién te persigue? o_o
NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue
#4 fondos de inversión israelíes, la elite del mossad!
Pertinax #6 Pertinax *
#5 Lo preocupante es que no lo dices de modo sarcástico.
NPCMeneaMePersigue #7 NPCMeneaMePersigue
#6 y aquí apareces para confirmar, gracias!
Pertinax #8 Pertinax
#7 Ya sabía yo.
NPCMeneaMePersigue #9 NPCMeneaMePersigue
#8 Si ya saben como me pongo, pa que me invitan 8-D
Pertinax #10 Pertinax *
#9 Porque así nos lo ordena la Hajnasat Orjim.
NPCMeneaMePersigue #11 NPCMeneaMePersigue
#10 Crack, máquina, figura, genio
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Vaya como puede ser esta especulacion que tira a la gente de sus casas y de sus barrios? si los cristianos no somos así

Relacionada: "Cristianos, su fundamento es el judaísmo. Los judíos construyeron el mundo libre." www.meneame.net/m/Artículos/cristianos-fundamento-judaismo-judios-con
mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
No es kosher. Tiene que haber espacio para sukot.
