El problema de la vivienda viene de Israel

El influencer Ben Shapiro, que representa en su show las opiniones de Israel y los sionistas en redes sociales más que nadie. Con numerosas opiniones polémicas como que la gente no se debe jubilar a no ser que esté muy enferma y debe trabajar hasta morir. Ben ha sido señalado por los republicanos que pretenden un "América First" real en vez de "Israel First".

Muchos consideran este movimiento en contra de los intereses de Israel como antisemitas. Vemos incluso gente de izquierdas en Europa señalando a Tucker Carlson como antisemita, cuando lo único que señala es que no quiere gastar sus impuestos en guerras de un país extranjero, en bombardear Irán o operaciones que no tienen que ver con los intereses de su Estados Unidos. Es decir, que por oponerte a guerras, matar niños y genocidios ya eres antisemita.

Bastantes influencers republicanos antisionistas, como Candence Owens, Nick Fuentes o Tucker Carlson señalan todos los problemas que genera Israel en Estados Unidos. En la otra parte está Ben Shapiro, el influencer más destacado en favor de los intereses sionistas e Israelíes. La mayoría de estos influencers no son el demonio que nos pretenden pintar y mucho menos si se comparan con Israel. El caso de Nick Fuentes sí es un supremacista blanco, pero en ningún caso llega a superar las atrocidades sionistas por mucho que los defensores de Israel lo pinten como el diablo absoluto, al menos Nick no ha disparado a nadie, pero a él si que han ido a pegarle un tiro.

Anoche, Ben Shapiro señalaba que "los jóvenes que no tienen derecho a una vivienda asequible". Es decir que el mayor influencer proIsrael, señala que la juventud no debe tener una casa que pueda pagar. Mientras Trump estos días promovía hipotecas a 50 años. Un alquiler para toda la vida. Trump, siempre al servicio de Israel en todas sus políticas.

Viendo esto se puede saber quién es el que está detrás de todas las presiones para que la vivienda no sea asequible para la gente hoy en día. Y ya sabemos como son de persuasivos los israelíes y sionistas a la hora de conseguir lo que quieren, se puede ver como se sanciona a Rusia por la guerra en Ucrania pero Israel sigue en competiciones internacionales a diferencia de Rusia, sin apenas sanciones por la Unión Europea o cómo viola sistemáticamente decenas de resoluciones de derecho internacional sin consecuencia alguna mientras comete su segundo genocidio.

A su vez, hemos visto a Vox en la Comunidad Valenciana solicitar la derrogación de leyes que dicen que la vivienda es un derecho. Mientras Vox es el partido que más apoya las resoluciones en Europa en favor de los intereses de Israel. Toda esta serie de factores dan una pista de quién y qué fondos de inversión son los que están detrás de todas las presiones para que no se cumpla el artículo 47 de la constitución dónde dice que los poderes públicos regularán el suelo para impedir la especulación, dónde se favorece la especulación inmobiliaria por fondos de inversión extranjeros sobre el derecho de los propios españoles. Vemos como salen a subasta miles de lotes de viviendas que las administraciones podrían comprar pero que no lo hacen para que se lo lleven fondos de inversión como ocurre en Valencia.

Solo con ver el show de Ben Shapiro y de las políticas más ultraliberales a favor de trabajar hasta morir, no tener acceso a vivienda, podemos deducir de dónde salen todos los problemas de la sociedad actual. Solo hay que ver la campaña constante en redes sociales de la extrema derecha en contra de las pensiones y el discurso de Ben Shapiro contra que la gente se jubile, son exactamente las mismas.