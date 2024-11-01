Silbö prometía captar 1,2M de líneas, pero la CNMC acaba de autorizar que se corte la fibra y móvil de sus clientes por impago

Solo dos años ha durado el ambicioso proyecto de Silbö para convertirse en una operadora de telecomunicaciones de primer nivel. La CNMC acaba de autorizar a sus proveedores de fibra y móvil a tirar del cable y dejar sin servicio a los clientes de la compañía. En marzo de 2024 nacía un nuevo OMV con vocación nacional y objetivos muy ambiciosos, ajeno a la saturación de marcas que sufre el mercado de las telecomunicaciones en España. 11 socios fundadores, con un exdirectivo de Finetwork al frente como CEO, reunieron 20 millones de capital...