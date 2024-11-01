edición general
Prometedor estudio sobre los beneficios del LSD para personas que sufren de ansiedad

El LSD redujo los síntomas de ansiedad, según un estudio de etapa intermedia publicado el jueves, allanando el camino para pruebas adicionales y la posible aprobación médica de esa droga psicodélica que ha estado prohibida en Estados Unidos durante más de medio siglo. En el experimento varios pacientes con trastorno de ansiedad moderada o severa recibieron diversas dosis de LSD, con beneficios que duraron hasta tres meses. La compañía Mindmed planea ahora realizar estudios de seguimiento para confirmar los resultados.

