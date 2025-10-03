“Project 2025”, explicado: Trump revela una “reunión” pese a afirmar que no está involucrado [ENG]

Donald Trump ha anunciado una reunión con uno de los “arquitectos” del Project 2025, a pesar de que durante buena parte de 2024 intentó distanciarse de ese documento. Esta semana, el exmandatario de 79 años parece estar abrazando el controvertido plan político conservador que tanto su oponente en las elecciones de 2024, Kamala Harris, como su predecesor, el expresidente Joe Biden, han condenado públicamente. En el pasado, Trump llegó a rechazar el Project 2025, calificando su contenido de “ridículo y pésimo”.
| etiquetas: project 2025 , trump , qué es
