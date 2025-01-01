edición general
Prohíben los populares cortes de cabello 'Edgar' en El Salvador tras designar Bukele a una militar como ministra de Educación

Aunque los códigos de vestimenta existen desde hace mucho tiempo en las escuelas públicas de todo el país, la directiva de Trigueros otorga a los administradores escolares la facultad de bajar las calificaciones de los alumnos o exigirles servicios comunitarios si no los cumplen. Grupos de profesores se han opuesto a su nombramiento. El Frente de Docentes Salvadoreños calificó de “absurdo” que se pusiera a un militar al frente de la educación y afirmó que esto recordaba a las décadas de dictadura militar que vivió el país.

