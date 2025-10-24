Prohens pide por carta a Pedro Sánchez que solicite el despliegue de Frontex con medios en Baleares

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha pedido por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que solicite formalmente a Bruselas el despliegue de Frontex con medios propios en Baleares, todos los que sean «necesarios» para actuar sobre la ruta de pateras entre Argelia y Baleares. Lo ha avanzado el portavoz del Govern, Antoni Costa, durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. El escrito ya se ha remitido este mismo mediodía.