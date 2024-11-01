edición general
Los profesores catalanes vuelven a la huelga y cortan la Ronda Litoral para pedir mejoras salariales, menos burocracia y más recursos

Los servicios mínimos fijan un docente por cada tres aulas en los centros de infantil, primaria y ESO.

Feindesland #5 Feindesland
Que les den menos burocracia y más recurrsos, pero nada de mejoras salariales, a ver cómo reaccionan...

Por las risas...

xD xD
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
hubo huelga en Valencia, hubo protestas por la vivienda en Valencia, huelgas en Cataluña y no estamos consiguiendo mucho

Habría que pasar al siguiente nivel
Connect #3 Connect
La realidad es que el crecimiento económico que está viviendo España no se está trasladando a la población ni la vida diaria. La educación, que es competencia autonómica, está mal en todo el país. En una era en que hay menos natalidad, cada vez mas viejos y menos jóvenes y hasta se cierran aulas y algún colegio por falta de alumnado, no tiene sentido que falte profesorado, que haya clases a tope de niños cuando previamente han cerrado clases. O que no haya recursos para integrar a los…   » ver todo el comentario
platypu #4 platypu
Yo haria una huelga general, pero en 2027...
#2 Febrero2027
Ayuso dimisión
