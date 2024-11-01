Una profesora universitaria recurre a las máquinas de escribir para frenar los trabajos redactados por IA y enseñar lecciones de vida [ENG]

Una vez al semestre, Grit Matthias Phelps, profesora de alemán en la Universidad de Cornell, introduce a sus alumnos en la experiencia auténtica de escribir a máquina sin ayuda en línea. Sin pantallas, sin diccionarios en línea, sin correctores ortográficos ni teclas de borrar. El ejercicio comenzó en la primavera de 2023, cuando Phelps se sintió frustrada ante la realidad de que los estudiantes utilizaban IA generativa y plataformas de traducción en línea para producir trabajos gramaticalmente perfectos.