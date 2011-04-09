Un profesor de historia que escribe ciencia ficción

Embarcado en su tesis doctoral sobre el Reino de Valencia en los tiempos de Jaime II, Manuel Benítez Bolorinos (Aspe, 1971) se ha pasado media vida sumergido entre libros de historia y otra media practicando su afición por la literatura. Por su profesión -es profesor de Historia Medieval de la Universidad de Alicante desde 2002-, el camino lógico sería haberse decantado por la novela histórica, género en auge, pero en lugar de elegir el pasado se decidió por la ciencia ficción.