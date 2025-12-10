Un profesor asturiano gana el pulso judicial al colegio privado donde trabajó: lo despidieron tras 20 años de servicio por una bajada de alumnos

El trabajador llevaba en el centro desde 2005 con la categoría profesional de asistente en Infantil. Sin embargo, tras casi 20 años en el puesto recibió una carta comunicándole la amortización de su puesto por «causas económicas, productivas y organizativas», con efecto inmediato y acompañada de una indemnización de 21.721,04 euros. Ese mismo día, según recoge la sentencia, el colegio procedió al despido de otros siete empleados más. En la comunicación del despido, la empresa vinculó la decisión a una caída de alumnado durante el verano de 2024