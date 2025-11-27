edición general
La profesión del futuro que ha caído en desgracia por el avance de la inteligencia artificial: "Es una mala opción"

Adiós a los programadores. Entre ellos la figura del programador, que amenaza con desaparecer ante el desarrollo de la inteligencia artificial y sus funciones: "Aquí decíamos que era la profesión del futuro, pero Ian Bremmer, uno de los grandes gurús tecnológicos, ha dicho recientemente que dedicarse a programar es tan estúpido como tatuarse la cara. Dice que es una mala opción hoy, pero que en el medio plazo lo será todavía mayor. Ese tipo de trabajos, que parecía que con la tecnología iban a ser más valorados,

Cantro #5 Cantro
Cuando la IA sea capaz de entender lo que quiere el cliente, hablamos.

Incluso con el trabajo de analistas e ingenieros de requisitos, a veces resulta imposible entender qué coño quieren
#7 Eukherio
#5 Lo de los clientes obtusos igual lo solucionan las IAs en el futuro, que con lo de buscar el prompt correcto para que una IA haga lo que quieras aun te puedes tirar un rato. Alguno cogerá práctica después de probar a ver si se lo hace la IA.
Veelicus #11 Veelicus
#5 Es que el problema la mayoria de las veces es que ni el cliente sabe lo que quiere y ademas segun avanza el tiempo te cambia todo...
pitercio #3 pitercio
Mal momento para retomar el curso de Planeta Agostini.
#2 Eukherio
Es una malísima opción eso de que todavía queden humanos con capacidades para entender y modificar parte del código que escribe una IA. Es mejor hacer una apuesta a todo o nada y dejar que sean las IAs del futuro las que se encarguen de solucionar los problemas del código de las IAs presentes, mientras tanto todos nos quedamos mirando.
#9 exeware
Bullshit, antes de que la profesión de programador desaparezca por culpa de la IA, lo serán otras como por ejemplo la de periodista redactor de clickbaits
#1 gorgos
pero podemos seguir cosiendo en casa, o no?
Connect #6 Connect
Desaparece el programador, pero aparecen los prompters. La IA es fácil a nivel usuario, pero para tareas complejas requiere de un prompter. El que hará que esa IA pueda sustituir a un montón de trabajadores, pero hay que ejecurar unas órdenes precisas. Cuanto más complejo sea la que se le pisa, mas precisas han de ser.
#8 Eukherio
#6 No lo veo, si el "prompter" no es capaz de entender el código va a sudar tinta para lograr que la IA le arregle los problemas que hay.
#10 yukatan
Ian Bremmer, que no sabe programar, le dice a los demas que no aprendan a programar porque la IA programa, aunque el no lo entienda. Yo no dudo que la IA programe.... cuando llegue. Lo de ahora es una herramienta de predicción con 0 inteligencia.
