Una profecía para el futuro de Europa

Permítanme hacer una profecía. Dentro de tres años, el telón de acero evocado por Goebbels en 1944 y retomado por Churchill en 1946 volverá a caer sobre Europa, que habrá dejado de existir tras haber dedicado sus fuerzas a advertencias y normas. Lo que hay que hacer es obvio. Formar un ejército común, lo que también significa un verdadero gobierno con un verdadero líder con plenos poderes en caso de guerra (quienes temen los plenos poderes los aceptarán de Trump o de Putin). ¿Con qué dinero? Con la web y el capital digital. (Modo Lectura).

#4 Pitchford
#3 Un buen escudo de defensa antimisiles puede parar la mayoría de ellos. Por eso Rusia y EEUU tienen unas 5.000 ojivas cada uno y China está aumentando su número lo más rápido posible, desde las 600 actuales a unas 1.500 en pocos años. Si con unas decenas fueran suficientes ¿para qué van a tener 5.000 cada uno, con el coste de mantenimiento y renovación que ello supone?
#1 Pitchford
Tiene sentido un gobierno europeo con plenos poderes en la defensa común, pero sin acceso a un suficiente arsenal de armas nucleares, quizá sea mejor seguir actuando como gatitos inofensivos y tratar de que se apiaden de nosotros y no nos quiten demasiadas cosas..
#3 Andreham
#1 Suficiente es tener dos.

Una por si te la tumban y otra que pueda caer.
#2 azathothruna
La peninsula de Asia merece ser somalia.
