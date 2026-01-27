Una profecía para el futuro de Europa

Permítanme hacer una profecía. Dentro de tres años, el telón de acero evocado por Goebbels en 1944 y retomado por Churchill en 1946 volverá a caer sobre Europa, que habrá dejado de existir tras haber dedicado sus fuerzas a advertencias y normas. Lo que hay que hacer es obvio. Formar un ejército común, lo que también significa un verdadero gobierno con un verdadero líder con plenos poderes en caso de guerra (quienes temen los plenos poderes los aceptarán de Trump o de Putin). ¿Con qué dinero? Con la web y el capital digital. (Modo Lectura).
