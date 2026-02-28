Profe, ¿estás bien?

Sábado 28 de febrero 2026 Profe, ¿por qué eres profe? Un niño de 12 años con una catana en un centro educativo. Una niña de 13 años con autolesiones en el brazo. Soy tutora de 1º de la ESO. Me gusta mi trabajo, pero tengo miedo. Ya no enseño Lengua Castellana ni Literatura. Ahora enseño a vivir.
| etiquetas: huelga , educación , profesorado , educación pública , comunitat valencian
Hacia el tercer mundo de cabeza.
Es que la ESO no es el bachillerato, consiste en enseñar a vivir a través del aprendizaje de esas asignaturas.
Por ejemplo: aprender los números primos no solo es aprender eso, es también entender que hay problemas que no se pueden resolver por sí mismos si no se adopta un enfoque diferente, si hay 23 alumnos en clase no puedes hacer grupos iguales porque 23 es primo, y la única opción es aceptar que algunos de los… » ver todo el comentario
Bienvenida al mundo real, estas cosas es mejor que las mire un siquiatra, y si la persona es neurotípica, enseñarla estrategias para afrontar la intensidad de los sentimientos típica de las personalidades tipo Escorpio , que es algo que nunca se enseña, Nota: solo me refiero al tipo de personalidad, no a la carta astral.
A nadie nos han enseñado a cómo convivir con sentimientos intensos y muchas personas NT son así, o somos, porque a mí también me ha pasado lo de la autolesión, y no soy TLP ni nada de eso.
Y aulas de 23 alumnos, ya no verás en ningún sitio. Mínimo todas a 30. Lo cual, hace que sean todavía peor de gestionar estas situaciones. Pero me da que no te has leído el artículo, por desgracia.
www.educacionfpydeportes.gob.es/prensa/actualidad/2025/11/20251111-ant
La propuesta es buena, también incluiría un mínimo de profesores de guardia para las aulas de
castigoconvivencia, porque muchas veces lo mejor es mandarles a ese aula, y cuando vayan muchas veces, dejarlos en casa y que los aguanten sus padres.