Profe, ¿estás bien?

Sábado 28 de febrero 2026 Profe, ¿por qué eres profe? Un niño de 12 años con una catana en un centro educativo. Una niña de 13 años con autolesiones en el brazo. Soy tutora de 1º de la ESO. Me gusta mi trabajo, pero tengo miedo. Ya no enseño Lengua Castellana ni Literatura. Ahora enseño a vivir.

#6 Icelandpeople
Estamos empezando a estar ya como EEUU.

Hacia el tercer mundo de cabeza.
#1 mcfgdbbn3 *
Ya no enseño Lengua Castellana ni Literatura. Ahora enseño a vivir.

Es que la ESO no es el bachillerato, consiste en enseñar a vivir a través del aprendizaje de esas asignaturas.

Por ejemplo: aprender los números primos no solo es aprender eso, es también entender que hay problemas que no se pueden resolver por sí mismos si no se adopta un enfoque diferente, si hay 23 alumnos en clase no puedes hacer grupos iguales porque 23 es primo, y la única opción es aceptar que algunos de los…   » ver todo el comentario
#2 mcfgdbbn3 *
#1 Una niña de 13 años con autolesiones en el brazo.

Bienvenida al mundo real, estas cosas es mejor que las mire un siquiatra, y si la persona es neurotípica, enseñarla estrategias para afrontar la intensidad de los sentimientos típica de las personalidades tipo Escorpio {0x264f} , que es algo que nunca se enseña, Nota: solo me refiero al tipo de personalidad, no a la carta astral.

A nadie nos han enseñado a cómo convivir con sentimientos intensos y muchas personas NT son así, o somos, porque a mí también me ha pasado lo de la autolesión, y no soy TLP ni nada de eso.
gatonaranja #3 gatonaranja
#1 No se está refiriendo a aprender situaciones cotidianas a través de las asignaturas, porque eso es parte de nuestro trabajo y es lo que se hace siempre. Cuando habla de enseñar a vivir, estamos hablando de problemas de convivencia, de salud mental, de agresiones, de jóvenes que cada vez se hablan peor y se relacionan con más agresividad... y todo eso ocupa gran parte de nuestro día a día últimamente...

Y aulas de 23 alumnos, ya no verás en ningún sitio. Mínimo todas a 30. Lo cual, hace que sean todavía peor de gestionar estas situaciones. Pero me da que no te has leído el artículo, por desgracia.
#4 mcfgdbbn3
#3: Lo han bajado a 25 alumnos por aula:
www.educacionfpydeportes.gob.es/prensa/actualidad/2025/11/20251111-ant
La propuesta es buena, también incluiría un mínimo de profesores de guardia para las aulas de castigo convivencia, porque muchas veces lo mejor es mandarles a ese aula, y cuando vayan muchas veces, dejarlos en casa y que los aguanten sus padres.
Fumanchu #5 Fumanchu
#4 Yo soy partidario de la educación obligatoria, pero si no sabes estar en clase, me da igual el motivo, no debes estar en clase, tienes derecho a examen pero no a clase. A no ser que sea de zonas muy chungas con quitarte a dos o tres por clase las clases mejoran notablemente. También soy partidario de si los padres no son capaces de controlar a la criatura un buen gulag juvenil siempre viene bien, donde se tuviesen que levantar todos los días a las 6 de la mañana para correr 10km, tardes de estudio obligado y a las 9 a la cama, cualquier indisciplina se paga con aislamiento o tareas extra según el pieza, también dando cariño cuando fuese necesario, pero creo que mi planteamiento está muy lejos del pensamiento actual en educación.
