Profe, ¿estás bien?

Sábado 28 de febrero 2026 Profe, ¿por qué eres profe? Un niño de 12 años con una catana en un centro educativo. Una niña de 13 años con autolesiones en el brazo. Soy tutora de 1º de la ESO. Me gusta mi trabajo, pero tengo miedo. Ya no enseño Lengua Castellana ni Literatura. Ahora enseño a vivir.