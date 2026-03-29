Profanan la tumba de Pamela Genini, una modelo de 29 años asesinada por su expareja, la decapitan y se llevan su cabeza en Italia

El caso de Pamela Genini sigue conmocionando en Italia. La modelo y empresaria de 29 años fue asesinada en octubre por su exnovio en Milán. Pero su historia no acaba ahí. Ahora, unos desconocidos profanaron su tumba, la decapitaron y se llevaron su cabeza. Los empleados del cementerio lo descubrieron cuando intentaban trasladar el féretro de Genini al lugar donde iba a descansar. Al ver que el ataúd no cerraba bien y que tenía tornillos sueltos, avisaron a las autoridades. Tras abrirlo, descubrieron que la cabeza de la joven no estaba