edición general
6 meneos
51 clics

Profanan la tumba de Pamela Genini, una modelo de 29 años asesinada por su expareja, la decapitan y se llevan su cabeza en Italia

El caso de Pamela Genini sigue conmocionando en Italia. La modelo y empresaria de 29 años fue asesinada en octubre por su exnovio en Milán. Pero su historia no acaba ahí. Ahora, unos desconocidos profanaron su tumba, la decapitaron y se llevaron su cabeza. Los empleados del cementerio lo descubrieron cuando intentaban trasladar el féretro de Genini al lugar donde iba a descansar. Al ver que el ataúd no cerraba bien y que tenía tornillos sueltos, avisaron a las autoridades. Tras abrirlo, descubrieron que la cabeza de la joven no estaba

| etiquetas: italia , pamela genini , profanación , decapitan , cabeza
5 1 0 K 72 actualidad
sin comentarios
5 1 0 K 72 actualidad

menéame