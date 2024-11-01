edición general
Productora de la BBC criticada por una publicación en la que califica a la viuda de Charlie Kirk de «manipuladora sionista» (Eng)

La productora de BBC Radio 4 Jayne Egerton compartió una publicación en la que se refería a Erika Kirk, viuda del activista político asesinado Charlie Kirk, como su «manipuladora sionista». «Erica no es una "figura fuerte"», escribió Graham. «Era la manipuladora sionista de Charlie, que solo existe en su esfera para redirigir la organización de su marido hacia una organización políticamente aceptable. Su historia cuenta la historia de una traidora. Demonios, se casó con un supremacista masculino».

#6 pirat
Promover las armas y no usarlas es de parguelas
1 K 15
Mikhail #8 Mikhail
#6 "Creo que vale la pena pagar el precio, por desgracia, de algunas muertes por arma de fuego cada año para que podamos tener la Segunda Enmienda para proteger nuestros otros derechos otorgados por Dios." Charlie Kirk, agitador fascista y musa de la derecha.
0 K 7
zentropia #4 zentropia
#3 Tienes alguna prueba que el publico desconozca?
0 K 10
lonnegan #5 lonnegan
#4 Cuando juzguen a Tyler Robinson la defensa tendrá un caso sólido. Toda la acusación se basa en el arma encontrada y las supuestas balas con grabados en sus casquillos. Ya está mas que claro que no se usó un calibre 30-06 para el atentado. A partir de ahí... veremos que pasa.
1 K 18
lonnegan #1 lonnegan
Cada vez está mas claro que a Kirk lo quitaron de ahí los sionistas.
2 K 8
zentropia #2 zentropia
#1 :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil:
Mira que el asesino ya lo atraparon...
1 K 20
lonnegan #3 lonnegan
#2 Si bueno...asesino.. eso está por ver
1 K 1
#7 vGeeSiz
#1 los sionistas, Franco, Hitler, Gargamel y Freezer
2 K -11

