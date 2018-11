El productor de Los Simpson desmiente la salida de Apu

Al Jean, productor ejecutivo de ‘Los Simpson’, se pronunció sobre el revuelo creado por un rumor (no confirmado) que decía que Apu sería eliminado de la serie. En respuesta a un tuit que pedía un pronunciamiento oficial del programa, Jean escribió: “La historia es falsa”. “Adi Shankar no es productor de ‘Los Simpson’. Le deseo lo mejor, pero él no habla por nuestro programa”.