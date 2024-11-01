La producción petrolera estadounidense alcanzó un récord en 2025, según informó la Administración de Información Energética (EIA) [eng]

La producción de petróleo crudo de Estados Unidos alcanzó un récord de 13,6 millones de barriles por día (b/d) en 2025, lo que representa un sólido crecimiento del 3% con respecto al año anterior, según el último informe de perspectivas energéticas a corto plazo (STEO) publicado por la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA). La disminución en el número de plataformas petrolíferas activas y pozos perforados implica que la sostenibilidad a largo plazo depende de la inversión continua y la mejora de la eficiencia.