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El problema de la vivienda y el relevo generacional agravan la falta de trabajadores en Ibiza

En el sector del transporte la edad media está por encima de los 55 años. Y se dan casos como el de "Alsa que anunció que traía 40 chóferes peruanos porque no encontraba conductores en España dispuestos a trabajar en Ibiza". O el de los taxistas, con 186 candidatos para cubrir más de 200 plazas. Hay jóvenes para los que las facilidades no son suficientes, y prefieren la temporalidad por la falta de vivienda, ya que, ante la imposibilidad de acceder a una, no se crea la necesidad de tener unos ingresos fijos cada mes para una hipoteca.

| etiquetas: ibiza , trabajadores , escasez , temporalidad , vivienda , relevo
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4 comentarios
1 1 0 K 25 Ibiza
#1 HangTheRich
Que paguen mas
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Doisneau #2 Doisneau *
#1 Y que cobren menos los garrapatos rentistas. Que no apetece mucho currar para que te sobren 300 euritos y compartiendo piso encima.
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plutanasio #3 plutanasio
#2 por eso traen inmigrantes, porque para ellos vivir en un piso patera ya es una mejora comparado con su país. Pero la gente no lo quiere ver.
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Doisneau #4 Doisneau
#3 Si, aqui especialmente se piensa que el unico inmigrante que da problemas es el rico, pero en el juego de las sillas que es la vivienda ambos son parte del problema por igual. Y especialmente cuando traes a paladas gente para la que compartir habitacion y cobrar el smi ya es una mejora sustancial, al final pierdes capacidad de negociacion. En esto la izquierda tiene intereses alineados con los del capital.
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menéame