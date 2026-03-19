El problema de la vivienda y el relevo generacional agravan la falta de trabajadores en Ibiza

En el sector del transporte la edad media está por encima de los 55 años. Y se dan casos como el de "Alsa que anunció que traía 40 chóferes peruanos porque no encontraba conductores en España dispuestos a trabajar en Ibiza". O el de los taxistas, con 186 candidatos para cubrir más de 200 plazas. Hay jóvenes para los que las facilidades no son suficientes, y prefieren la temporalidad por la falta de vivienda, ya que, ante la imposibilidad de acceder a una, no se crea la necesidad de tener unos ingresos fijos cada mes para una hipoteca.