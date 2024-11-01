El problema de los renos radiactivos [Eng]

Las pruebas nucleares de la Guerra Fría dejaron niveles preocupantes de cesio-137 en los caribúes, lo que dio lugar a años de investigación sobre las consecuencias de las emisiones en el Ártico y sus riesgos para la salud humana. En la década de 1960, el descubrimiento de caribúes contaminados desencadenó una importante investigación de salud pública en Canadá . El historiador Jonathan Luedee describe cómo, en sus esfuerzos por desentrañar el misterio, científicos y políticos se enfrentaron a la realidad de un mundo nuclearizado.