Las pruebas nucleares de la Guerra Fría dejaron niveles preocupantes de cesio-137 en los caribúes, lo que dio lugar a años de investigación sobre las consecuencias de las emisiones en el Ártico y sus riesgos para la salud humana. En la década de 1960, el descubrimiento de caribúes contaminados desencadenó una importante investigación de salud pública en Canadá . El historiador Jonathan Luedee describe cómo, en sus esfuerzos por desentrañar el misterio, científicos y políticos se enfrentaron a la realidad de un mundo nuclearizado.

Así que por eso Rudolph brillaba {0x1f385}
Artículo con poca chicha para mi gusto se queda en nada y solo toca el tema de manera muy muy superficial.
