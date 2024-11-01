edición general
El problema de las redes sociales se llama Youtube. Veremos si Pedro Sánchez se atreve con ella como ha hecho Anika Wells

Durante años, Google ha cultivado una imagen cuidadosamente diseñada de aliado de las familias. Controles parentales, perfiles supervisados, mensajes tranquilizadores sobre bienestar digital. Por eso cuando se ha divulgado que la compañía enviaba correos electrónicos a las cuentas de los menores que se acercaban a los trece años explicándoles, con todo detalle, cómo podían dejar de estar supervisados muchos padres se quedaron estupefactos.

Gry #2 Gry
"muchos padres se quedaron estupefactos" en concreto los que no leyeron nada cuando crearon la cuenta para sus hijos porque lo ponen bien clarito. Ni siquiera hay que ponerse a rebuscar en las condiciones del servicio ni nada.
Supercinexin #1 Supercinexin *
Hay que ser cretino para hacerle a tu hijo menor de edad una cuenta de YouTube o de lo que sea y permitir que le lleguen mensajes de la Compañía.

Llevo unos treinta años oyendo que gobiernos mal estado caca pagüer to de pool... y veinte años viendo cómo todo Christopher se echa en brazos de billonarios estadounidenses como si fueran el mismísimo Jesucristo. Es grotesco.
WarDog77 #3 WarDog77 *
Además de que YouTube funciona de forma torticera. Pones unos dibujos de un canal educativo o de dibujos concretos, bien, pero el siguiente vídeo es una mierda de adultos y niños del este de Europa jugando con los muñecos del video que viste antes. Y por más que le das a bloquear ese canal te sale otro igual.
Todos sabemos que no sería muy difícil crear la la opción de restringir todo y poder ir abriendo canales uno a uno. Si Google no lo hace es porque no quiere.
