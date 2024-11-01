El problema de las redes sociales se llama Youtube. Veremos si Pedro Sánchez se atreve con ella como ha hecho Anika Wells

Durante años, Google ha cultivado una imagen cuidadosamente diseñada de aliado de las familias. Controles parentales, perfiles supervisados, mensajes tranquilizadores sobre bienestar digital. Por eso cuando se ha divulgado que la compañía enviaba correos electrónicos a las cuentas de los menores que se acercaban a los trece años explicándoles, con todo detalle, cómo podían dejar de estar supervisados muchos padres se quedaron estupefactos.
| etiquetas: redes sociales , youtube , anika wells , google , australia
Llevo unos treinta años oyendo que gobiernos mal estado caca pagüer to de pool... y veinte años viendo cómo todo Christopher se echa en brazos de billonarios estadounidenses como si fueran el mismísimo Jesucristo. Es grotesco.
Todos sabemos que no sería muy difícil crear la la opción de restringir todo y poder ir abriendo canales uno a uno. Si Google no lo hace es porque no quiere.